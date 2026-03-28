Larouco convierte una “cova” en nuevo punto de encuentro

La comarca valdeorresa dispondrá en breve de una “cova” de Seadur (Larouco) para mantener encuentros relacionados con el mundo del vino. Lo apuntó ayer la alcaldesa, Patricia Lamela, en el exterior de las instalaciones. “É para que a comarca poida disfrutar dela, que a Ruta do Viño poida solicitala para facer catas. Un lugar para facer máis grande Valdeorras”, comentó la regidora aludiendo a los posibles usos del lugar. Momentos antes, había destacado que el proyecto es resultado del camino a seguir “desde que cheguei á alcaldía: manter o noso patrimonio o máis vivo posible”.

La “cova” fue adquirida por la Asociación As Covas de Seadur, que la cedió al Concello de Larouco, cuya alcaldesa encontró financiación en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Valdeorras, Ruta do Viño Milenaria, un programa del Ministerio de Industria e Turismo que aportó 150.000 euros a su rehabilitación.

La cuantía de esta partida fue resaltada por el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, quien indicó que el PSTD valdeorrés supone una inversión de 1,5 millones de euros para la comarca, siendo 9 millones los destinados a los PSTD de la provincia.

La rehabilitación en Larouco supuso una inversión de 150.000 euros del plan de sostenibilidad turística en destino

Santos consideró los citados planes “unha aposta por un turismo respectuoso e desestacionalizado que desfrute da integración coa vida no rural e que poña en valor os nosos productos gastronómicos”. En su intervención puso a la rehabilitación de la “cova” de Seadur “como exemplo da estratexia do Gobierno de incluír aos residentes e productos autóctonos no ecosistema turístico”.

Promotora

Con el subdelegado del Gobierno y la alcaldesa estuvo Miguel Ángel Rodríguez, vocal de la directiva de la Asociación As Covas de Seadur, promotora de la actuación. Indicó que el lugar permitirá a la asociación reunirse y realizar otras actividades. En su intervención no descuidó referirse al número de habitantes del núcleo. “El pueblo está encantado, pero somos pocos vecinos”, comentó refiriéndose a una localidad que en 2024 tenía 66 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística.

Rodríguez finalizó la presentación indicando que la “cova” se llamará Os Bidueiros, según acordaron en votación los integrantes de la asociación.