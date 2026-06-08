Larouco estudia el monte como patrimonio social y cultural

Las Xornadas Culturais de 2026, que organizó la Fundación Florencio Delgado Gurriarán, finalizan el próximo 13 de junio en la Casa da Cultura de Larouco. A las 10,30 horas arranca la jornada “Somos monte. Patrimonio cultural, social e natural”, que continúa las actividades iniciadas con un análisis de los incendios forestales y de las actividades productivas.

La jornada está dividida en dos partes. En la primera, intervienen especialistas en patrimonio, arqueología y naturaleza, quienes analizan el monte “como parte da nosa identidade construída”, según apuntan los organizadores. En esta cita participan Teresa Nieto, arquitecta y coordinadora de la Sección de Patrimonio do Consello da Cultura Galega; Carlos Tejerizo, arqueólogo e integrante de la asociación científica Sputnik Labrego; y Cristina Fernández, educadora ambiental y guía del Parque Natural da Serra da Enciña da Lastra.

La segunda parte consiste en una mesa coloquio en la que se presentan iniciativas desarrolladas en la comarca y los retos que plantea la implicación de las nuevas generaciones en el cuidado del entorno. En ella participarán Pedro Domínguez (Eco dos Teixos de Casaio), Felipe Morales (IES Martaguisela), Ovidio Villa (IES Carlos Casares), Rebeca Casal (experta en robótica) y Miguel Conde, quien hablará de los espacios naturales protegidos en Galicia.

Covas de Larouco

Las actividades se completan el día siguiente, domingo 14 de junio, a partir de las 10,30 horas, con una visita a las “covas” de Seadur (Larouco), que está guiada por la arquitecta técnica e investigadora Carina Rodríguez. Es la autora del proyecto que defendió la declaración de estos lugares como Bien de Interés Cultural.