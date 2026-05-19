El lobo toma Larouco: ¿Por qué este animal se deja ver tanto en el concello?

Se ha registrado un tercer vídeo que capta a un lobo ibérico a plena luz del día en las inmediaciones de Larouco. Este nuevo avistamiento incide en la visibilidad recurrente de estos animales cerca del núcleo urbano, un comportamiento directamente vinculado a la pérdida de temor hacia el ser humano y a la alteración de la orografía tras los incendios forestales del pasado verano en el municipio.

La presencia visual de estos ejemplares en los alrededores de Larouco se ha documentado en tres casos específicos. En el primero, un vecino documentó las evoluciones de un lobo mientras conducía su vehículo. El animal se movía a poco más de 100 metros de las primeras casas del pueblo a las 13:30 horas, a plena luz del día.

A unos 300 metros de las calles de la localidad se ha detectado también la presencia de una pareja de lobos, cuyos movimientos ya eran visibles a finales del pasado mes de abril.

El último registro gráfico confirma que los animales se dejan ver de manera cotidiana en las pistas próximas al pueblo, lo que ha provocado que los vecinos de Larouco dejen de salir a pasear con sus perros por las cercanías debido al temor que infunden.

¿Por qué el lobo se deja ver en Larouco?

La reiteración de estos avistamientos se fundamenta en dos elementos clave del comportamiento actual de los ejemplares en la zona:

Pérdida del miedo al hombre : Los lobos ya no se asustan ante la actividad humana ni ante el paso de vehículos, lo que permite observarlos y filmarlos con facilidad en franjas horarias diurnas y a escasa distancia de las viviendas.

Efecto de los incendios forestales: El cambio en la orografía del terreno, provocado por los incendios que afectaron a Larouco el pasado verano, ha modificado el entorno natural de la especie, desplazando su actividad hacia las zonas de transición urbana.

Antecedentes de la presencia del lobo en Larouco

El incremento de avistamientos visuales en el oriente ourensano coincide con un histórico de actividad en la comarca. A finales del año pasado, Larouco registró varios ataques que se saldaron con la muerte de 21 ovejas, lo que obligó a los propietarios de ganado a mantener encerrados a sus animales para evitar nuevas pérdidas.

Esta presencia también es constante en la comarca de As Frieiras y en los límites con Zamora. En la localidad zamorana de Barjacoba, en el límite con A Mezquita, se notificó recientemente el ataque a un potro. Ganaderos de la zona, como Alexis Fernández (responsable de una explotación equina), constatan que estos acercamientos son cada vez más frecuentes y que los animales se aproximan en busca de crías y ejemplares débiles.