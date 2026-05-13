Vídeo | Graban un lobo a 150 metros de Larouco: "Nin pitándolle escapa!"

La presencia del lobo en la provincia ya no es ninguna sorpresa para los ourensanos. Los ataques a reses y los avistamientos se dan casi todos los meses, pero rara vez se consiguen grabar en vídeo, y menos tan cerca de un núcleo urbano. Sobre las 13:30 del mediodía de este miércoles, un vecino de Larouco consiguió grabar a uno "tan tranquilo" a escasos 150 metros del municipio.

En el vídeo se aprecia al animal caminando entre la vegetación a pocos metros de un camino de tierra, impasible ante la presencia del vehículo encendido en el que se encontraba el hombre que lo grabó. Esta tranquilidad llamó la atención del vecino, quien llegó a tocar el claxon para que el lobo se apartara de la senda: "¡Manda huevos, nin pitándolle escapa!".

El lobo en la zona de Larouco se ha convertido en un tema de preocupación por los múltiples ataques a rebaños, siendo los más perjudicados los criadores de Freixido. Y es precisamente la pérdida de miedo a los humanos, como se aprecia en esta grabación, lo que más alarma a los vecinos. En ocasiones, incluso ha llegado a merodear por las calles del pueblo.

La despoblación del rural, que afecta de manera acuciante a la provincia de Ourense, es otro de los factores que provocan esta pérdida de miedo y que las manadas se acerquen cada vez más a las zonas habitadas. A pesar de los inconvenientes que causa esta especie, debemos recordar su valor como regulador en el ecosistema.

Como recuerda Jesús Criado, miembro de la asociación Grupo Lobo: "El lobo realiza un importante control de herbívoros. Sin él, los bosques envejecen, pues los herbívoros no dejan brotar árboles nuevos. Luego, cuando el lobo caza, no siempre come toda la presa, y esos restos son aprovechados por otras especies como el zorro o las aves rapaces. También hay que destacar su incidencia en los accidentes de tráfico: depreda corzos y ciervos, lo que hace que, estadísticamente, haya menos animales que crucen las carreteras, y, por tanto, menos accidentes".

El último ataque de lobo registrado en Larouco

El ataque de un lobo provocó la muerte de cinco reses en el municipio de Larouco el 22 de octubre de 2025. Entre las 11:00 y las 14:00 horas, mató a cuatro ovejas y una cordera a escasos 100 metros de la localidad, según apuntó Francisco Javier Pérez, quien explicó que fueron recuperadas dos de ellas, mientras que el depredador se llevó las demás. Esta acción redujo su rebaño a 15 ejemplares, el cual se vio obligado a trasladar a un lugar más seguro, aunque sin tener muy claro si continuará criando ganado. "Ao final haberá que desfacerse delas", comentó, pues no es la primera vez que ve cómo la fauna salvaje acaba con sus animales.

Ya en 2023 saltó la alarma ante los ataques del lobo a escasos metros de las casas. Unas pérdidas que llevaron a otros propietarios a deshacerse de los suyos. Según indicó Francisco Javier Pérez, actualmente solo continúan criando ovejas él y un vecino de Freixido, que perdió un carnero en otro ataque registrado la semana pasada. Sucedió unos días después de que dos ejemplares fueran vistos campando a sus anchas a no más de 70 metros de las viviendas.