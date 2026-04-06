La XXI Festa das Covas reavivó las calles de Seadur, en Larouco

D.O VALDEORRAS

La fiesta del vino de este núcleo de Larouco reunió a numeroso público de todas las edades

La música animando una de las covas de Seadur, llena de gente. | La Región

La Ruta das Covas de Seadur, en Larouco, atrajo a cientos de visitantes que disfrutaron el pasado sábado de una jornada enogastronómica degustando vinos de gran calidad de la D.O. Valdeorras acompañados de productos típicos de la zona como empanada, sopa de ajo, alubias, oreja o chorizo, entre otros. Esta iniciativa, que ya superó los 20 años, está organizada por la Asociación de Veciños As Covas de Seadur, que intenta dar a conocer este patrimonio declarado Bien de Interés Cultural.

Un grupo de jóvenes a la entrada de una de las covas del núcleo rural. | La Región

Cerca de una veintena de bodegas abrieron para que los vecinos de Larouco y los cada vez más numerosos visitantes que se acercan por este núcleo del rural valdeorrés en esta fecha, pudieran disfrutar de una jornada festiva en torno al mundo del vino y a su historia, plasmada en esas covas que son signo de identidad de la comarca valdeorresa.

La jornada contó también con abundante público familiar. | La Región

Música

Las agrupaciones Abertal, Charanga Nova de Trives, Tarabelos do Saviñao, Ministreles y la Asociación Cultural O Rillote fueron los encargados de poner el fondo musical a la jornada, que estuvo acompañada por las buenas temperaturas.

