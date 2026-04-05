Título celtibérico para la Escola de Gaitas de Xinzo de Limia

La música tradicional de Xinzo de Limia está en pleno apogeo. La Escola Municipal de Gaitas e Percusión de la localidad acaba de obtener el Primer Premio y el título de Campeona de Segundo Grado en el XVII Concurso Celtíbero de Gaitas (Memorial Muiño - Homenaje a Xan de Vilar), celebrado ayer en el municipio de Quiroga, en la provincia de Lugo.

El grupo limiano demostró su enorme nivel musical actuando en la Plaza de España, imponiéndose en su categoría a otras grandes agrupaciones gallegas y otorgando a la comarca de A Limia uno de los premios más prestigiosos del panorama musical tradicional actual.

El Concello de Xinzo de Limia subrayó su “deseo de felicitar públicamente a todos los alumnos, músicos y al director de la Escola Municipal de Gaitas por su incansable trabajo, dedicación y por llevar el nombre y la cultura de la localidad al más alto nivel”.

Desde el Consistorio destacan que “este premio es un reflejo del gran talento que existe en la escena musical de A Limia”.