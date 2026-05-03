Galería | Laza eligió a su Eva en las fiestas del Santo Cristo

El concello de Laza remató este domingo sus fiestas en honor al Santo Cristo con la salida de Eva y los danzantes. El ciclo festivo comenzaba la noche del viernes, cuando los vecinos se reunían en la Praza da Picota para cumplir con el ritual de salir a buscar el “maio”, un pino de gran altura que cortaron, podaron y transportaron en un carro para, al día siguiente, proceder a su levantamiento en O Toural, donde permaneció presidiendo la fiesta hasta el domingo.

La jornada dominical arrancó con una “alborada” del grupo local As Kuartetas, preludio del momento central de la fiesta, la salida de la Eva elegida en este 2026 en la Praza da Picota, que en este caso fue Sarah Merino Losada.

Secreto guardado

Como es tradicional, la identidad de la Eva de este año no fue revelada hasta que la joven cruzó el umbral del número 11 de la plaza, donde permanecía oculta desde la noche anterior, manteniendo la expectación hasta el último momento.

Eva, acompañada por Adán -Silverio Basalo, alias “Larry”-, y una comitiva con la imagen del Santo Cristo, protagonizó una procesión por las calles lazanas, con paradas para admirar las danzas blancas de los seis danzantes, y la representación de pasajes del Antiguo Testamento, como el sacrificio de Isaac o la lucha de moros y cristianos. La mañana concluyó con la misa en la iglesia parroquial.

Broche final

Como broche final a estos tres días de tradición e identidad, el grupo Xoldra amenizó a las 18,00 horas el baile de Eva, personificación de la primavera y la auténtica reina de los “Maios” en Laza.