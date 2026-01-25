Galería | Matamá arranca su Entroido bajo lluvia
CARNAVAL
Matamá deu así a benvida ao seu Antroido. O próximo sábado, no segundo folión, terá lugar a actuación d'Os Festicultores.
O Antroido de Matamá (Laza) botou a andar o sábado á noite co primeiro folión. A choiva non impediu que máis de 70 veciños desta aldea lazá saíran ás rúas para correr cos chocos, na compañía da amenización musical dos Bombeiros de Vences. Matamá deu así a benvida ao seu Antroido. O próximo sábado, no segundo folión, terá lugar a actuación d'Os Festicultores.
