Galería | Matamá arranca su Entroido bajo lluvia.

CARNAVAL

Matamá deu así a benvida ao seu Antroido. O próximo sábado, no segundo folión, terá lugar a actuación d'Os Festicultores.

O Antroido de Matamá (Laza) botou a andar o sábado á noite co primeiro folión. A choiva non impediu que máis de 70 veciños desta aldea lazá saíran ás rúas para correr cos chocos, na compañía da amenización musical dos Bombeiros de Vences. Matamá deu así a benvida ao seu Antroido. O próximo sábado, no segundo folión, terá lugar a actuación d'Os Festicultores.

