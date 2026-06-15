El GES de Laza recibe un nuevo vehículo multiusos

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado por el delegado territorial de la Xunta de Ourense, Manuel Pardo, y el director de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), Marcos Araújo, participó esta semana en la entrega de un vehículo al Grupo Supramunicipal de Emergencias (GES) de Laza. En el acto, se formalizó con el alcalde, José Ramón Barreal, el acuerdo para la cesión de la furgoneta para diversos servicios, valorada en casi 120.000 euros y cofinanciada con fondos Interreg Poctep.

Este equipamiento permitirá optimizar los tiempos de respuesta y mejorar la capacidad logística y operativa del GES, ya que está especialmente diseñado para el transporte de personal, material auxiliar y herramientas. El vehículo incluye mochilas extintoras, botiquines de rescate en altura, equipos de respiración autónoma, linternas y faroles, entre otros. Además de su elevada capacidad de carga, cuenta con tracción integral para todo tipo de terrenos. De esta forma, contribuirá a mejorar la eficacia de las intervenciones del grupo en los municipios de Laza, Castrelo de Val y Sarreaus.

Esta entrega forma parte del compromiso de la Xunta de dotar a los servicios de emergencia de los recursos necesarios. En este sentido, el pasado febrero también se entregó a Laza una bomba rural pesada, valorada en 198.000 euros.