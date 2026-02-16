Un herido tras recibir un golpe en la cabeza durante el Entroido de Laza

Momento en el que el herido era atendido por los servicios de emergencia

Sobre las 20:28 horas de la tarde de este lunes, 16 de febrero, se informó de un incidente en Laza, en plena celebración del Entroido. Guardia Civil y Urxencias Sanitarias se acercaban hasta la Rúa Castiñeiro para atender a un herido por un golpe en la cabeza.

Momento en el que estaba siendo atendido por los servicios de emergencia

En imágenes compartidas a este medio se aprecia una multitud de gente disfrazada alrededor del herido, que en ese momento ya está siendo atendido por los servicios de emergencia. Aunque se desconocen las causas exactas del incidente, personas presentes en el lugar afirman que podría haberse tratado de una pelea, y que la herida en la cabeza se debería a un golpe contra un muro durante la misma.

En otro vídeo se aprecia como los asistentes a la fiesta que se aglomeraron alrededor del herido ayudan a los servicios de emergencia a atenderlo alumbrando con sus teléfonos móviles, mientras de fondo suena la música y los sonidos típicos del Entroido en Laza.

Esta noticia se irá actualizando a medida que se conozca nueva información sobre el caso.