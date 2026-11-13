Susto en Laza al arder el desván de una casa en el lugar de Retorta

BAJO CONTROL

Los servicios de emergencia mantienen bajo control el incendio declarado este viernes en el desván de una vivienda en el lugar de Retorta, en Laza, tras la intervención de los Bomberos de Verín, el GES de Laza y la Guardia Civil

Un camión de bomberos trabajando en un incendio en la provincia de Ourense
Un camión de bomberos trabajando en un incendio en la provincia de Ourense | Alán Pérez (archivo)

Un incendio declarado en el desván de una vivienda ha sobresaltado este viernes, 13 de noviembre, a los vecinos del lugar de Retorta, en el municipio de Laza.

Los servicios de emergencia recibieron la alerta por el fuego a las 14:49 horas. Aunque las llamas aún no se encuentran completamente extinguidas, los equipos desplegados en la zona ya tienen el incendio prácticamente controlado.

Hasta el punto del suceso se desplazaron efectivos de los Bomberos de Verín, integrantes del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Laza y patrullas de la Guardia Civil para sofocar el fuego y asegurar el inmueble.

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