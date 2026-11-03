Laza pide el cierre de presas durante el riesgo de incendios

Laza pide retrasar hasta octubre la apertura de las presas estivales para garantizar agua en la lucha contra los incendios. La presidenta de la Comunidad de Montes de Laza, Cimadevila y Souteliño, Rosa Novoa Ferreira, ha presentado un escrito ante la Confederación Hidrográfica del Duero para solicitar que las represas temporales de los ríos de la comarca de Monterrei permanezcan cerradas hasta que finalice la época de peligro alto de incendios forestales, incluidas las posibles ampliaciones que acuerde la Xunta de Galicia.

La iniciativa busca evitar que los equipos de extinción pierdan puntos de abastecimiento de agua en un momento en el que el riesgo de incendios todavía puede ser elevado. La comunidad de montes considera que la apertura habitual de estas represas a finales de agosto, una vez terminada la temporada de baño, no tiene en cuenta que la campaña de peligro alto puede prolongarse durante septiembre e incluso octubre.

Como ejemplo, el escrito presentado el pasado 28 de octubre recuerda que en 2026 la Xunta de Galicia amplió en dos ocasiones el periodo de peligro alto de incendios, inicialmente fijado hasta el 30 de septiembre y finalmente prolongado hasta el 31 de octubre debido a las condiciones meteorológicas. Esta situación, advierte, dejó a los medios de extinción sin algunos de estos puntos de carga durante semanas especialmente delicadas.

Sin más recursos

Rosa Novoa señala la importancia de mantener estos recursos disponibles para las motobombas y otros medios de intervención, especialmente en localidades que cuentan con pocas alternativas para abastecerse de agua. “Es el caso de Gondulfes o Pepín, donde estas represas constituyen puntos fundamentales para la carga de agua ante un incendio forestal”, apuntaba la presidenta.

En su solicitud, la comunidad de montes plantea que la Confederación Hidrográfica del Duero incorpore esta condición a las autorizaciones de las represas estacionales y coordine con la Dirección Xeral de Defensa do Monte de la Consellería do Medio Rural las fechas de apertura de cada campaña. También pide que este criterio se traslade a los concellos y entidades titulares de las autorizaciones y que se valore su extensión al resto de la parte gallega de la cuenca.

La propuesta contempla que la medida pueda aplicarse a partir de la campaña de 2027, siempre que sea compatible con el régimen de caudales ecológicos. Con esta petición, la Comunidad de Montes de Laza, Cimadevila e Souteliño reclama una mayor coordinación entre las administraciones hidráulica y forestal para que el calendario de apertura de las represas tenga en cuenta las necesidades reales de prevención y extinción de incendios.

Demanda conjunta

A la espera de recibir una respuesta por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero, Rosa Novoa afirma que la comunidad de montes no dará por cerrada esta reivindicación si la petición no prospera. En ese caso, plantea promover una reunión con otros concellos de la comarca y localidades vecinas que puedan verse afectadas por la misma problemática, con el objetivo de sumar apoyos y trasladar una demanda conjunta a las administraciones competentes.

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La presidenta considera que se trata “de una cuestión que afecta a la seguridad de todo el territorio, ya que mantener disponibles los puntos de agua durante todo el periodo de riesgo elevado resulta fundamental para facilitar la intervención de los equipos de extinción”. Por ello, insiste en la necesidad de que las administraciones implicadas coordinen sus actuaciones y adapten el calendario de apertura de las represas a la duración real de la campaña de incendios.