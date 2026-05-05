La UNED ahonda en Laza sobre las experiencias del Camino sanabrés

La tercera edición del ciclo de conferencias que organizan la UNED de Ourense y Zamora sobre la Vía de la Plata, “Los Caminos de Santiago: el camino Mozárabe e Zamora y Ourense. Arquitectura, cultura y paisaje”, llega este miércoles 6 de mayo a Laza tras sus cuatro primeras citas en la provincia zamorana.

El salón municipal acogerá a las 19,00 horas una ponencia del escritor, fotógrafo y creador audiovisual Ramón Fernández Fernández titulada “El Camino sanabrés: medio siglo de experiencia y reflexión”. El acto contará con intervenciones iniciales del alcalde lazano, José Ramón Barreal, y del director de UNED Ourense, Jesús Manuel García. Para acudir presencialmente conviene inscribirse en la web de la UNED, en la que también se podrá seguir la ponencia online.

El ciclo continuará en San Cristovo de Cea el 13 de mayo con la conferencia “El monasterio de Oseira y su importancia en el camino de peregrinación a Compostela”, de la mano del historiador Xabier Limia de Gardón, y concluirá en Ourense el día 19 con Francisco Singul.