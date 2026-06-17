Abanca entrega más de 500 equipos de extinción a los concellos de Ourense

El coordinador de Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad de Afundación, José Manuel Mourelo, durante su intervención en la entrega de los equipos de extinción de incendios ante un grupo de alcaldes y alcaldesas de la provincia de Ourense.

Abanca y Afundación han entregado 511 equipos de extinción de incendios forestales a los municipios de la provincia de Ourense, con la colaboración y el apoyo logístico de la Diputación de Ourense.

Los lotes suministrados fueron diseñados "específicamente para optimizar" las labores de extinción en entornos rurales y facilitar una actuación ágil antes de la llegada de los servicios de emergencia, destaca Abanca. Así, cada kit está compuesto por una mochila rígida con lanza de doble acción que expulsa agua de forma continua y un batefuegos para sofocar las llamas sobre el terreno.

La entrega y distribución del material se ha realizado en el parque de maquinaria de la Diputación y a él asistieron el presidente de la institución provincial, Luis Menor; el director territorial de Abanca en Ourense, José María Jardón; el coordinador de RSC de Afundación, José Manuel Mourelo, y el director de banca agro de Abanca, Jesús Combarro, junto a un grupo de alcaldes que acudieron a recoger los equipos.

El número de kits por municipio se determinó, según Abanca, en función de su extensión, "garantizando así una cobertura proporcional a las necesidades de cada término municipal". Jardón ha reivindicado "compromiso absoluto" de Abanca con el rural ourensano, Mourelo ha valorado la cooperación institucional pues "multiplica el impacto de la acción social" y Luis Menor ha agradecido la "implicación" de Abanca y Afundación con el territorio.

Esta entrega constituye la partida principal de un lote global de 1.053 kits adquiridos por la entidad financiera y su obra social. El resto se distribuirán en otras zonas identificadas como vulnerables de Lugo, León, Extremadura y Asturias.