EN LA PARROQUIA DE LAMAS
Accidente laboral en Leiro al cercenarse una mano un operario de una planta de compostaje
EN LA PARROQUIA DE LAMAS
El accidente se registró mientras la víctima trabajaba en una planta de compostaje situada en el municipio ourensano de Leiro. El trabajador ha tenido que ser evacuado de urgencia en la tarde de este martes tras sufrir la amputación de una mano.
Según ha informado el 112 Galicia, el suceso se registró poco antes de las 17.00 horas en la parroquia de Lamas, donde el operario se cortó la mano con una cadena mientras realizaba sus tareas.
Tras tener conocimiento de los hechos, la Sala de Operaciones del 112 avisó al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó hasta el lugar el helicóptero medicalizado con base en Ourense.
Una vez en el punto, el personal sanitario asistió a la víctima, que fue trasladada a bordo de la aeronave. En el dispositivo de emergencias también participaron efectivos del GES de Avión y agentes de la Guardia Civil.
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