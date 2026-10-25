¿Sabe usted que hay veces que las señales más inverosímiles tienen un gran utilidad? ¿Que parece que en el entorno de Pena Corneira, en Leiro, hay algún senderista ha dejado “regalitos” poco agradables? ¿Que es un mundo de posibilidades imaginar qué ha tenido que ocurrir en ese lugar para que haya sido necesario colocar una señal para recordar que está mal dejar excrementos humanos en el camino?

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