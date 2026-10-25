EDITORIAL
La democracia a pedradas y el voto del miedo

¿Sabe usted que hay veces que las señales más inverosímiles tienen un gran utilidad?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, la falta de civismo de los senderistas provocó un cartel extraño en Pena Corneira

Cartel Leiro
Cartel Leiro | La Región

¿Sabe usted que hay veces que las señales más inverosímiles tienen un gran utilidad? ¿Que parece que en el entorno de Pena Corneira, en Leiro, hay algún senderista ha dejado “regalitos” poco agradables? ¿Que es un mundo de posibilidades imaginar qué ha tenido que ocurrir en ese lugar para que haya sido necesario colocar una señal para recordar que está mal dejar excrementos humanos en el camino?

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