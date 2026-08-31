Leiro brinda a la sombra de los acios con la Festa da Vendimia

O Ribeiro despertó este domingo envuelto en el aroma del vino llegado desde Leiro con motivo del día grande de su 35 Festa da Vendima, que puso en el centro de la jornada a quienes mantienen viva la tradición vitivinícola de la comarca.

La celebración invitó a adentrarse en el universo de las viñas a través de una programación que había comenzado el sábado por la noche con la sexta edición de la Mostra de Viños. La actividad arrancó ayer a las 10,00 horas con la recepción de los acios presentados a concurso para su posterior exhibición. A continuación, tuvo lugar la visita institucional y, a las 12,00 horas, la lectura del pregón, a cargo de la actriz y cineasta Mabel Lozano.

Ligada a Leiro por el afecto y por una casa en Lebosende, Lozano habló durante su intervención de su vínculo con el rural. “Yo soy una mujer de pueblo, me gusta mucho el rural, sus gentes y su tranquilidad”, señaló. En esta misma línea, el presidente provincial, Luis Menor, definió la celebración como “unha homenaxe ao esforzo dos viticultores e a todas as persoas que manteñen vivo o Ribeiro”. La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, puso en valor, asimismo, la calidad de los vinos gallegos y la labor viticultora.

Desfile de carrozas

Tras sus palabras, las calles de Leiro se convirtieron en la pasarela del Desfile de Carrozas. Ocho grupos recorrieron el municipio desde la rúa Gabino Bugallal hasta el Campo de la Feria con sus propias interpretaciones de los distintos momentos de la vendimia, acompañados por los ochenta vehículos que participaron en la VIII Concentración de Coches Clásicos. Sin embargo, el adelanto de la vendimia este año condicionó la participación en el desfile: “Hai menos carrozas porque os implicados tiveron que dedicarse a vendimiar”, explicó el alcalde, Francisco José Fernández, quien destacó el esfuerzo de los vecinos para mantener esta tradición.

La fiesta continuó en el 21 Mercado Artesanal, con la resolución de los concursos y otras actividades que completaron la jornada antes de despedir la Festa da Vendima de Leiro hasta 2027.