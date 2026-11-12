Herido y trasladado tras impactar contra un muro en la OU-504 a su paso por Leiro
SALIDA DE VÍA
Un conductor resulta herido y es trasladado en ambulancia tras sufrir una salida de vía e impactar contra un muro en la carretera OU-504 a su paso por Leiro
Un conductor resultó herido y tuvo que ser trasladado tras salirse de la vía e impactar contra un muro en el punto kilométrico 10 de la carretera OU-504, a su paso por el concello de Leiro. El accidente ocurrió a las 10:01 horas de este jueves, 12 de noviembre.
Tras el siniestro, el implicado manifestó sufrir dolor en el pecho, por lo que fue evacuado en ambulancia por el personal sanitario. Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, GES de Ribadavia, Guardia Civil de Tráfico y servicios de mantenimiento.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
CONCULSIONES DEL RETIRO
Naves para empresas y casas para sus empleados, el plan piloto de Rueda
De cara al último año de legislatura
Las futuras estrategias de la Xunta saldrán de San Clodio
Lo último