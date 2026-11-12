Herido y trasladado tras impactar contra un muro en la OU-504 a su paso por Leiro

Un conductor resultó herido y tuvo que ser trasladado tras salirse de la vía e impactar contra un muro en el punto kilométrico 10 de la carretera OU-504, a su paso por el concello de Leiro. El accidente ocurrió a las 10:01 horas de este jueves, 12 de noviembre.

Tras el siniestro, el implicado manifestó sufrir dolor en el pecho, por lo que fue evacuado en ambulancia por el personal sanitario. Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, GES de Ribadavia, Guardia Civil de Tráfico y servicios de mantenimiento.