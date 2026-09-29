Arde una casa deshabitada en la parroquia de Orega, en Leiro

INCENDIO URBANO

Los Bomberos de O Carballiño, el GES de Avión y la Guardia Civil se desplazaron hasta la parroquia de Orega para sofocar las llamas de la casa deshabitada

Imagen de archivo de la parroquia de Orega, en Leiro.
Imagen de archivo de la parroquia de Orega, en Leiro. | Google Maps

Un incendio urbano afecta este martes a una vivienda deshabitada en la parroquia de Orega, en el municipio ourensano de Leiro.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de O Carballiño, el GES de Avión y la Guardia Civil para intervenir en el incidente.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre el incendio ni sobre la magnitud de los daños ocasionados en la vivienda.

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