INCENDIO URBANO
Arde una casa deshabitada en la parroquia de Orega, en Leiro
INCENDIO URBANO
Un incendio urbano afecta este martes a una vivienda deshabitada en la parroquia de Orega, en el municipio ourensano de Leiro.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de O Carballiño, el GES de Avión y la Guardia Civil para intervenir en el incidente.
Por el momento, no han trascendido más datos sobre el incendio ni sobre la magnitud de los daños ocasionados en la vivienda.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
INCENDIO URBANO
Arde una casa deshabitada en la parroquia de Orega, en Leiro
DESFILE DE CARROZAS
Leiro brinda a la sombra de los acios con la Festa da Vendimia
Lo último
INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS
El Congreso aprueba estudiar el cambio de ancho de las vías ferroviarias en Galicia
PROBLEMAS TÉCNICOS
Spotify sufre una caída a nivel mundial y deja de funcionar con normalidad