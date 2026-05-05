Leiro estrena semáforos en el puente de Esperela

La Xunta acaba de finalizar las obras de los nuevos semáforos del puente de Esperela, en Leiro, una actuación que completa los trabajos ya realizados por la administración autonómica en la iluminación ornamental de esta estructura en la OU-209, en la que se había invertido más de 360.000 euros.

Con estas intervenciones en la nueva regulación semafórica, la iluminación y una limpieza previa, la Xunta buscó realzar el valor del puente, además de aumentar la funcionalidad y la seguridad de este elemento patrimonial del municipio de Leiro, que conecta el núcleo urbano y su zona fluvial con el núcleo rural de A Esperela.

Con la instalación de los semáforos con sensores en el puente, se resuelve la integración de la carretera OU-504 con el puente de Esperela y, además, se refuerza la seguridad en la incorporación contraria, ya que se mejora la señalización horizontal y vertical de este vial. La Xunta ya había intervenido en el puente para dotarlo de nueva iluminación en sus alzados y en la calzada, y también renovó el pavimento de la carretera OU-209 sobre el puente.

La intervención, además de realzar la estética del puente, permite aumentar su funcionalidad y seguridad. Así, se instalaron proyectores en ambas orillas del río, aguas arriba y aguas abajo, y también proyectores murales situados en el suelo para iluminar el muro de contención de la margen derecha, el único visible desde la zona del río de Leiro. La calzada sobre el puente y el tramo de vía de los muros de contención también se iluminaron con proyectores.