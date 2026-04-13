HUMANIZACIÓN
Licitada a reforma da rúa Rei de Viana, en Leiro
A rúa Rei de Viana, no concello de Leiro, xa está máis preto da súa renovación e transformación despois de que a Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas licitara por 210.000 euros a execución destas obras, cun prazo para presentar ofertas ata o 28 de abril.
Esta actuación, impulsada ao abeiro do Plan Hurbe, intervirá nesta rúa céntrica e na praza do mesmo nome que se atopa ao seu inicio, mellorando as prestacións ao longo deste vial tanto na circulación rodada como peonil.
As obras de humanización incluirán a repavimentación completa da rúa, que une a casa consistorial coa biblioteca, pasando ao carón da igrexa nova. Ademais, tamén se actuará sobre a rede de saneamento e de pluviais, renovarase o acabado das beirarrúas, intervirase no abastecemento, repararase o mobiliario urbano e substituiranse as luminarias.
As obras enmárcanse nun convenio de colaboración asinado en marzo entre a Xunta e o Concello de Leiro, en virtude do cal a Consellería que dirixe María M. Allegue cofinanciará nun 70% a actuación, e contratará e executará as obras. Pola súa banda, o Concello de Leiro achegará o 30% restante.
