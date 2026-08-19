¿Sabe usted que Mabel Lozano ya es tan de Leiro que hasta le han dado voz en la Festa da Vendima?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, una pregonera que no llega de nuevas a O Ribeiro y que parece haber encontrado en Leiro algo más que un lugar para pasar la vendimia.
¿Sabe usted que el Concello de Leiro ha escogido este año a la actriz Mabel Lozano como pregonera de la Festa da Vendima? ¿Que al parecer la actriz cayó rendida a los encantos de O Ribeiro y se compró una casa en la parroquia de Lebosende? ¿Que pasa varias temporadas al año en su refugio y conoce bien la fiesta porque ha estado en otras ocasiones? ¿Que para los vecinos de Leiro ya es una más y de ahí la elección?
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