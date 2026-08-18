¿Sabe usted que en Rubiá se podía entrar a las rutas con una pulsera que llevaba 17 años esperando su segunda oportunidad?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, un viaje en el tiempo en forma de pulsera que hizo que más de uno volviese por un momento a los tiempos del Son de Meiga.
¿Sabe usted que en las Rutas de Rubiá volvieron al pasado? ¿Que fueron un éxito pero las pulseras de entrada eran del Son de Meiga del 2009? ¿Que de repente te encontrabas con una de aquellas tiras del festival que trajo a Rosendo, Sepultura y Mago de Oz a la comarca de Valdeorras? ¿Que más de uno se quedó mirándola como si le hubiesen devuelto un pedacito de su juventud?
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