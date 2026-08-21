Música, vino y carrozas para la 35 Festa da Vendima de Leiro

Leiro celebrará el próximo 30 de agosto la 35 Festa da Vendima, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, que marida historia, cultura y tradición en torno a los trabajos vitivinícolas y al vino, junto a actividades culturales, musicales e infantiles. El alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, presentó las actividades ayer en el espacio de promoción turística y cultural del Concello, acompañado por Ramón Álvarez y Avelino Alemparte, miembros de la organización.

La celebración comenzará ya el sábado 29 con una ludoteca infantil, que dará paso a la VI Mostra de Viños, a partir de las 21,00 horas, en la que participarán 17 bodegas de la D.O. Ribeiro, finalizando con un espectáculo musical en directo.

El domingo 30 será el día grande del evento, que comenzará con la recepción de los “acios” que participan en el concurso y su posterior exposición. A las 12,00 horas, la Praza do Cruceiro acogerá el pregón, que este año correrá a cargo de la actriz Mabel Lozano. El alcalde destacó que la pregonera “é unha visitante frecuente do concello, porque ten vivenda aquí, e nos orgullece que estea connosco ese día”.

Tras el pregón llegará uno de los momentos centrales de la fiesta, el Desfile de Carrozas, que realizará su habitual recorrido entre la rúa Gabino Bugallal y el Campo da Feira. La cita incluirá además la octava Concentración de Coches Clásicos.

Participación

El alcalde de Leiro señaló que “é unha edición que ten as súas complicacións porque hai xente que está xa facendo a vendima moi pronto e isto fai máis difícil a participación das carrozas”. Aún así animó a los vecinos a participar recordando que “nós estamos coa mesma ilusión de sempre”, aunque reconoció cierta preocupación.

Francisco Fernández recordó que en ediciones anteriores se llegaron a presentar hasta quince carrozas, mientras que para este año aguardan una cifra muy inferior. “Somos conscientes de que vai haber menos porque os tractores que as transportan as carrozas están ocupados polo inicio da vendima e a xente que as prepara tamén. Agardamos contar con seis ou sete”, señaló.

La programación continuará a las 14,30 horas con la apertura del 21 Mercado Artesanal, en el Salgueiral, seguida por la comida popular. A las 16,30 horas se entregarán los premios de los concursos de acios y a las mejores carrozas, y después habrá actividades infantiles y fiesta. A las 17,45 horas se disputará un partido entre los veteranos de Leiro y Salamonde Bucéfalo, y la jornada finalizará con el Concerto Corais da Vendima, a las 20,00 horas, y una actuación musical a las 22,00 en el Salgueiral.

Centro turístico y cultural

La presentación sirvió también para estrenar el nuevo Centro de Interpretación Turística del Concello de Leiro, un espacio situado en la segunda planta del edificio del Consistorio, destinado a acoger actividades culturales y atender a los visitantes.

El proyecto tuvo un coste superior a 20.000 euros y contó con una subvención del 90% del GDR, mientras que el Concello asumió el 10% restante. Fernández destacó que permitirá ampliar la oferta de actividades para los vecinos y poner el espacio a disposición de asociaciones y colectivos culturales.