La Feira do Viño de Monterrei rebasó las 36.000 consumiciones
CIFRA RÉCORD
La XIX Feira do Viño de Monterrei celebrada en Verín hace 10 días se ha convertido en la edición más exitosa de su historia tras superar las 36.000 degustaciones vendidas
Este balance récord consolida esta cita como uno de los principales escaparates del vino gallego, atrayendo a miles de asistentes procedentes de Galicia, del resto de España y del norte de Portugal.
Estas cifras avalan la estrategia de renovación e innovación impulsada por el Consello Regulador de la Denominación de Origen (D.O.) Monterrei para acercar la cultura vitivinícola a las nuevas generaciones, así como ofrecer una amplia variedad de actividades complementarias, desde catas a “showcookings”.
El presidente de la D.O., Manuel Vázquez, destaca que “superar las 36.000 degustaciones demuestra el potencial de los vinos de Monterrei y que el camino emprendido da resultados”.
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