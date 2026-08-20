La Feira do Viño de Monterrei rebasó las 36.000 consumiciones

Este balance récord consolida esta cita como uno de los principales escaparates del vino gallego, atrayendo a miles de asistentes procedentes de Galicia, del resto de España y del norte de Portugal.

Estas cifras avalan la estrategia de renovación e innovación impulsada por el Consello Regulador de la Denominación de Origen (D.O.) Monterrei para acercar la cultura vitivinícola a las nuevas generaciones, así como ofrecer una amplia variedad de actividades complementarias, desde catas a “showcookings”.

El presidente de la D.O., Manuel Vázquez, destaca que “superar las 36.000 degustaciones demuestra el potencial de los vinos de Monterrei y que el camino emprendido da resultados”.