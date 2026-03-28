Pena Corneira mejorará senderos e instalaciones

El Monumento Natural de Pena Corneira, en Leiro, contará este año con trabajos de mejora y conservación que incluyen el acondicionamiento de la senda que une el área de ocio, en la parroquia de Lamas, con el enclave, así como la reparación del aula de la naturaleza.

La directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, visitaba este viernes el monumento, acompañada del alcalde de Leiro, avanzando una inversión de 60.000 euros para estas actuaciones, confinanciadas a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) dentro del plan estratégico PAC 2023-2027.

Entre las actuaciones previstas se encuentra la limpieza de vegetación y la poda de árboles en más de un kilómetro de recorrido de la senda peatonal. En el aula de la naturaleza se sustituirán cercos de madera de cinco ventanas, se retirará el recubrimiento deteriorado del techo y se limpiarán y repararán canalones y bajantes. También se actuará para mejorar y consolidar el desarrollo de masas de frondosas autóctonas en el entorno del Monumento Natural, con rozas manuales de especies heliófilas en las zonas de difícil acceso y eliminación de pies de acacias y eucaliptos y mimosas.

Espacio singular

La Serra de Pena Corneira, declarada monumento natural en 2007, forma parte de la Red de Espazos Protexidos de Galicia, siendo el más extenso de la comunidad, con 997 hectáreas. Destaca por su singular geología y la diversidad de granitos, que han modelado formas rocosas únicas de interés científico, cultural y paisajístico, convirtiéndola en un espacio clave para la conservación y el estudio del patrimonio natural.