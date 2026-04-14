ALCALDE DENDE 2015
Antonio Iglesias seguirá á fronte do PP de Lobeira
O alcalde do Concello de Lobeira dende 2015, Antonio Iglesias Álvarez, revalidou a presidencia do Partido Popular local no congreso celebrado pola agrupación da vila. Iglesias, quen aspira a obter nas eleccións municipais do vindeiro ano unha cuarta maioría absoluta consecutiva, agradeceu o apoio dos afiliados e a presenza de moitos veciños, destacando a “confianza” que deposita nel o partido. O popular subliñou que se trata de “facer equipo, estar unidos, ser fortes e transmitir ilusión”.
Na clausura do congreso participou Luis Menor, líder do PP de Ourense, quen afirmou que Iglesias é “toda unha garantía de estabilidade política e compromiso”, e agradeceulle que asuma “o reto de ser a voz do partido en Lobeira”. Ademais, cualificou a agrupación de Lobeira coma “peza fundamental da maquinaria que estamos a poñer a punto para seguir colleitando os mellores resultados electorais”.
Nese senso, Menor salientou o traballo do actual alcalde e dos afiliados e simpatizantes do PP en Lobeira: “Ides conseguir que sexamos aínda máis fortes, por iso sodes tan importantes para o proxecto do Partido Popular”.
No congreso, Antonio Iglesias estivo tamén arroupado pola secretaria xeral do PPdeOU, Sandra Quintas; alcaldes e portavoces populares da Baixa Limia e da Terra de Celanova, así como polo presidente do comité de Relacións Institucionais e Interparlamentarias do PP ourensán, Miguel Santalices.
