Lobeira se suma al programa A Maiores y su vida activa

El Concello de Lobeira acogió este martes la presentación del programa A Maiores, una iniciativa impulsada por La Región y Telemiño destinada a mejorar la calidad de vida, la salud y la integración digital de las personas mayores de 65 años de la provincia de Ourense. En el acto de presentación participaron el alcalde, Antonio Iglesias, y la responsable de marketing de La Región, Paola Pérez.

El programa llegará al municipio con distintas actividades durante las próximas semanas. Por un lado, se desarrollará una capacitación digital de 10 horas de duración entre el 29 de junio y el 2 de julio. Las sesiones se impartirán en un único grupo y en horario de mañana, de 10,00 a 12,30 horas. La organización señala que esta distribución fue acordada tras la reunión mantenida con el Concello y los responsables del programa, adaptando así la actividad a las necesidades detectadas en el municipio.

Además, se celebrarán dos talleres motivacionales, uno el día 7 y otro el día 8, centrados en los hábitos saludables y la estimulación de la memoria, ambos en horario de 10,30 a 12,00 horas. En este caso, cada grupo podrá tener hasta 30 participantes.

La programación se completará el 10 de julio con una actividad intergeneracional en colaboración con el campus organizada por el Concello, en la que participarán mayores y jóvenes. Hasta un máximo de 20 adultos y 20 niños disfrutarán de una mañana de convivencia.

Todas las actividades tendrán lugar en las instalaciones municipales de la Travesía do Toural.

Durante la presentación, el alcalde de Lobeira, Antonio Iglesias, destacó que “nós aquí temos moitos maiores, entón temos uns retos por diante distintos aos que poden ter outros lugares. Polo que todo o que se poida traballar con persoas maiores benvido sexa”. Añadía también que este tipo de iniciativas son importantes para nuestros mayores, buscando que se integren activamente en la vida del municipio y decía que quería “escoitar propostas para animar ás persoas maiores a que participen nestes obradoiros”. Por su parte, Paola Pérez subrayó que “llegar con el programa de A Maiores es un desafío, y animamos a los mayores a salir de casa y socializar”.