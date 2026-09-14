Localizan con vida a la septuagenaria con demencia que había desaparecido en Moreiras, Toén
EN UNA ZONA BOSCOSA
La mujer de 76 años desaparecida en Moreiras, en Toén, fue localizada con vida tras un amplio dispositivo de búsqueda y regresó con sus familiares.
La mujer de 76 años desaparecida desde este domingo en Moreiras, en el municipio de Toén, fue localizada con vida durante la tarde de este lunes en el marco del dispositivo de búsqueda desplegado en la zona.
Según fuentes presentes en el operativo, la mujer se encontraba estable tras su localización, aunque presentaba cierto aturdimiento después de haber permanecido varias horas fuera de su domicilio. La mujer padece demencia.
La mujer fue encontrada por una de las brigadas que participaban en las labores de rastreo, aunque se halló en Moreiras, en una de las ubicaciones peinadas en la batida de la mañana del lunes, lo que indica que se movió durante el día.Tras su localización, la mujer abandonó el lugar junto a sus familiares.
Dispositivo de búsqueda
Los servicios de emergencias y Protección Civil de Barbadás habían participado desde primera hora en las tareas para localizar a la mujer. El operativo contaba con operarios de Emerxencias de Barbadás y voluntarios de Protección Civil, además de otros efectivos y personas que se fueron incorporando a las labores de rastreo.
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