Los acusados de un asalto en Lobios, incapaces de pactar para evitar el juicio

La audiencia preliminar celebrada este viernes en la Sección Penal para intentar alcanzar una conformidad en el caso del violento asalto a los moradores de una vivienda en Vilameá (Lobios) en enero de 2025 se cerró sin éxito. La falta de consenso entre los cinco acusados, que comparecieron por videoconferencia desde tres prisiones distintas, impidió cerrar un trato con el fiscal y la abogada de la acusación particular, abocando el caso a un juicio oral que ha quedado señalado para el próximo 5 de octubre, aunque la puerta a una negociación de última hora sigue abierta.

El principal escollo para la sentencia de conformidad fue la negativa de Petrika S., uno de los acusados que, paradójicamente, fue pieza clave para esclarecer los hechos al haber confesado desde el mismo momento de su detención. Su abogado alega vulneración de derechos fundamentales en un recurso sin contestar ante el Constitucional. Ayer pidió a la jueza que dictará sentencia la excarcelación del rumano por llevar ya 15 meses encarcelado, pero la juzgadora la denegó por riesgo de fuga.

Asimismo, el letrado del supuesto cabecilla del grupo criminal, con un rol de ideólogo, precisa más tiempo para ultimar flecos con los que acreditar su adicción a las drogas. Este último acusado, un informático del Concello de Xinzo, Jorge Luis G. Y., también colaboró con las autoridades ofreciendo datos del asalto, pero desvinculándose del mismo. Su pareja sentimental es hermana de Petrika.

Hasta 14 años de cárcel

Las peticiones iniciales del Ministerio Fiscal y de la acusación particular sumaban penas que rondaban los 14 años de prisión para cada uno de los implicados. La propuesta de conformidad ofrecía una reducción significativa, cinco años menos tres días. Dos años menos un día por el delito de robo; dos años menos un día por el delito de lesiones y un año menos un día por el delito de pertenencia a organización criminal.

A cambio de esta drástica disminución de las condenas, el Ministerio Público exigía una condición innegociable: los acusados debían abonar de forma solidaria e íntegra la responsabilidad civil reclamada por la acusación particular, incluidas las costas procesales. Esta indemnización al denunciante supera los 56.000 euros solo en el concepto de lesiones, secuelas e intervenciones quirúrgicas, cantidad a la que habría que sumar los 6.000 euros en efectivo sustraídos y el valor del botín en joyas y teléfonos no recuperados.

La defensa de Petrika ya había argumentado en su escrito de defensa de hace meses que su cliente solo actuó en funciones de vigilancia en el exterior de la casa y que no participó en la brutal agresión a la víctima, solicitando por ello la absolución del delito de lesiones, que no se le hiciera responsable civil de los daños físicos de la víctima, y limitando su grado de participación a la de cómplice del robo.

Atenuantes

Por otro lado, la defensa del supuesto líder y coordinador del grupo criminal, Jorge Luis G.Y., intentó introducir ayer durante la negociación su drogadicción como circunstancia atenuante. Su letrado, en su escrito de defensa, también alegó que era consumidor de sustancias estupefacientes en la fecha de los hechos, lo cual afectaba a su capacidad cognitiva, solicitando incluso oficios a la comunidad terapéutica de Proyecto Hombre en el centro penitenciario para acreditar su adicción.

El juicio fijado para el mes de octubre examinará los violentos hechos ocurridos la noche del 19 de enero de 2025. Según sostienen los escritos de acusación, el grupo criminal asaltó la vivienda del empresario creyendo que guardaba una gran suma de dinero en efectivo. Mourad E.A., Ionel Daniel F. y Álvaro G. J. asaltaron presuntamente a la víctima en el garaje, propinándole una paliza con una porra, puñetazos y patadas. La brutal agresión le provocó severos traumatismos, múltiples fracturas costales, un hematoma subdural y diversas secuelas neurológicas.

El botín sustraído por los asaltantes incluyó 6.000 euros en metálico, decenas de joyas de oro, dos teléfonos móviles y una escopeta de cañones recortados.