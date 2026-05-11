Herido un menor en un accidente de tráfico frente a CEIP do Xurés de Lobios

Un menor resultó herido leve en una colisión entre dos vehículos en Lobios frente al CEIP Plurilingüe do Xurés. El accidente de tráfico ocurrió a las 10:00 horas de este lunes en la Rúa Paraño frente al colegio. El menor tuvo que ser atendido por Urgencias Sanitarias debido a una brecha a causa del accidente.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron Guardia Civil y Urgencias Sanitarias tras una llamada solicitando asistencia para atender al menor.

Mañana accidentada en la provincia

En la mañana del lunes 11 de mayo se registraron varios accidentes de tráfico en la provincia. En las primeras horas, el 112 recibió avisos por dos salidas de vía en Ribadavia y Manzaneda.

La primera de ellas fue en Ribadavia en la N-120. Un vehículo volcó al salirse de la vía a la altura del km 598. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron GES de Ribadavia, Urxencias Sanitarias de 061 y protección civil. La persona no resultó herida y tampoco se requirió excarcelación.

En un accidente en torno a las 11:00 horas de este lunes 11 de mayo en Manzaneda, una persona quedó desmayada al salirse de la vía su vehículo. El hecho sucedió en la aldea de Langullo en Cesuris. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron Urgencias Sanitarias, GES de Castro Caldelas y Protección Civil de Manzaneda.