Dos heridos en un accidente con tres coches implicados en la carretera a Monforte, en Ourense
COLISIÓN MÚLTIPLE
Una colisión múltiple con tres vehículos implicados dejó dos personas heridas en la N-120, la carretera que va de Ourense a Monforte, a la altura del Parque de Portovello
Sobre las 18:45 de la tarde de este jueves, 7 de mayo, se informaba de un accidente de tráfico con tres vehículos implicados que dejaba dos personas heridas. Se trata de una colisión múltiple en el punto kilométrico 566,5 de la N-120, carretera que va de Ourense a Monforte, a la altura del Parque de Portovello.
Hasta el punto se desplazaron 061, Policía Local, Bomberos de Ourense y Guardia Civil de Tráfico.
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