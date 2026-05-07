Dos heridos en un accidente con tres coches implicados en la carretera a Monforte, en Ourense

Sobre las 18:45 de la tarde de este jueves, 7 de mayo, se informaba de un accidente de tráfico con tres vehículos implicados que dejaba dos personas heridas. Se trata de una colisión múltiple en el punto kilométrico 566,5 de la N-120, carretera que va de Ourense a Monforte, a la altura del Parque de Portovello.

Hasta el punto se desplazaron 061, Policía Local, Bomberos de Ourense y Guardia Civil de Tráfico.