Un incendio forestal calcina 9,7 hectáreas en Lobios

Un incendio forestal, extinguido en la mañana de este domingo, ha calcinado una superficie de 9,7 hectáreas en el municipio ourensano de Lobios, en la parroquia de Grau.

El fuego fue declarado a las 19.54 horas del sábado y quedó apagado a las 11.00 de este domingo, según la información facilitada por la Consellería do Medio Rural. En las tareas de extinción participaron seis agentes, nueve brigadas, seis motobombas, un helicóptero y seis aviones.

El departamento autonómico recuerda que el teléfono gratuito 085 está a disposición de la ciudadanía en caso de detectar algún incendio forestal, como es el caso. Además, dispone de otro número anónimo y sin coste para denunciar cualquier actividad delictuosa incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.