El Parque Natural do Xurés recupera su espacio protegido en Lobios

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) finalizó el pasado 8 de julio los trabajos de derribo de un inmueble levantado de forma ilegal en suelo rústico en el municipio de Lobios. Con la retirada de esta estructura, culmina un complejo procedimiento técnico, administrativo y judicial que se ha dilatado durante más de quince años. Según señala el Ejecutivo autonómico, la intervención tiene como objetivo primordial garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística y la protección del territorio, prestando especial atención a los espacios de gran valor ambiental y paisajístico.

La directora de la APLU, María Victoria Núñez, se desplazó a Lobios el pasado 20 de junio para supervisar el inicio de estas actuaciones, que fueron adjudicadas a la empresa Excavaciones J Carreira S.L. por una cuantía cercana a los 45.000 euros. Durante las labores de derribo se utilizaron equipos especializados como un robot de limpieza interior, un portacontenedor y una retroexcavadora, logrando recoger un volumen aproximado de 470 metros cúbicos de residuos. Al ser una resolución firme y tras acumularse cinco multas coercitivas ignoradas, la administración procedió a la ejecución forzosa de manera subsidiaria, por lo que el gasto íntegro correrá a cargo del promotor.

La edificación demolida. | La Región

Durante las labores de derribo con equipo especializado se recogieron 470 metros cúbicos de residuos en total

La rehabilitación integral de este espacio culminará a partir del mes de septiembre, siempre que las condiciones climatológicas resulten favorables, momento en el que se llevarán a cabo trabajos de hidrosiembra. Para reponer el tapiz vegetal original de la parcela, se esparcirán especies herbáceas, añadiendo una capa de tierra vegetal y un sistema de riego continuo. Este proceso permitirá la recuperación natural del área y evitará la erosión del terreno. La alcaldesa de Lobios, María del Carmen Yáñez, valoró positivamente la actuación, explicando que se trata de una medida indispensable tanto para salvaguardar el propio ecosistema del parque natural como para prevenir los peligros asociados al estado de abandono en el que se encontraba la construcción.

La historia del edificio

El conflicto se remonta a la edificación de la estructura en el núcleo de Aceredo Novo, situado en un margen de la carretera OU-540 en las proximidades del viaducto del río Mao. El objetivo original era un establecimiento que funcionaría como mesón, cibercafé y pub. No obstante, la obra fue ejecutada sin contar con la preceptiva autorización autonómica y sobre un terreno catalogado como suelo rústico en pleno Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés.

Ante las irregularidades detectadas, el 5 de noviembre del año 2009, la APLU acordó formalmente la demolición. El expediente dictaminó que los trabajos promovidos no eran legalizables debido a su total incompatibilidad con el ordenamiento urbanístico vigente. Asimismo, la resolución incluyó la prohibición definitiva de todos los usos que originó la construcción, sentando las bases de un proceso de restitución que, 15 años después, le devuelve este entorno natural al paisaje gallego.