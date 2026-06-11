Puxedo sorteará un tractor de leña cortada

El tractor de leña cortada por los vecinos que se sorteará este año.

Puxedo, en Lobios, inicia esta medianoche las fiestas de San Antonio de Padua con una gran tirada de fuegos artificiales, seguida de una queimada tradicional en la recientemente rehabilitada plaza de San Antonio y una sesión musical con un dj.

La procesión se celebrará mañana sábado a las 13.00 horas y, tras la misa, tendrá lugar una sesión vermú con charanga en la plaza situada junto al centenario “Carballo do santo”.

Por la tarde continuarán los actos festivos y la romería, que incluirán además la Festa do Porco ao Espeto, una de las citas gastronómicas destacadas del programa. La degustación comenzará a partir de las 22.30 horas en la plaza de San Antonio.

Como principal novedad de esta edición, durante la verbena se realizará el sorteo de un tractor de leña cortada por los vecinos, para el que se han puesto a la venta 500 rifas.