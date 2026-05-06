Los empresarios de la madera en Ourense piden revisar las pasarelas

Elier Ojea, presidente de la Federación de Empresarios del Sector de la Madera (Fearmaga) se ha dirigido a la Xunta de Galicia y otras entidades para pedirles “su implicación urgente en la conservación, mantenimiento y supervisión de infraestructuras de madera”, recordándoles que varios puntos turísticos del territorio se encuentran “en un estado que puede suponer un riesgo para la seguridad de los usuarios”, señala el maderero ourensano.

La petición de Fearmaga llega tras varios incidentes, como el ocurrido en Santander, que han puesto en alerta a los empresarios sobre la necesidad de revisar la seguridad en varios puntos. Ojea enumera “rutas fluviales y senderos naturales donde la falta de mantenimiento continuado ha provocado un desgaste y debilitamiento de las estructuras de madera presentes”.

Una falta de mantenimiento que se ha visto agravada por “el invierno más húmedo del último cuarto de siglo”, explica el presidente de Fearmaga, “lo cual afecta a muchas instalaciones que ya presentaban deficiencias”.

Ojea recuerda, además, que otras infraestructuras dañadas por el mal tiempo, como el asfaltado de la red viaria, “recibieron planes de emergencia tanto del Gobierno central como de la Xunta de Galicia para reparar los daños”, indicando el maderero ourensano que “la federación considera necesario articular un plan específico que permita supervisar, conservar y reparar las infraestructuras exteriores de madera”.