Tres investigados por caza furtiva de un corzo en la operación LUSKET, en Lobios

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Lobios, dentro de la operación LUSKET DOCE, ha puesto en calidad de investigados a tres personas por su presunta implicación en un delito contra la fauna. La actuación se produjo tras localizar en el interior de un vehículo el cadáver de un macho de corzo (Capreolus capreolus) junto a varias armas y munición del mismo calibre que las encontradas.

Los agentes procedieron a la intervención de las armas, la munición y el ejemplar abatido, que fue remitido a los Servicios Oficiales de la Delegación Provincial de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta de Galicia para la realización de la necropsia correspondiente y determinar la causa exacta de la muerte del animal.

Los resultados de la necropsia confirmaron que el corzo no se encontraba en periodo hábil de caza y que no podía acreditarse su procedencia legal. Además, los investigados no formaban parte de ninguna batida, montería o rececho autorizado, por lo que se les atribuye la comisión de un delito de caza furtiva.

La operación LUSKET DOCE refuerza la labor de SEPRONA en la prevención del furtivismo y subraya la importancia de garantizar la protección de la fauna silvestre en Galicia, así como la correcta vigilancia del cumplimiento de la normativa de caza en toda la comarca de Lobios.