Unas 1.700 personas, confinadas en un crucero tras la muerte de un pasajero

Un total de 1.701 personas (1.187 pasajeros más 514 tripulantes) se encuentran confinadas a bordo de un crucero en Burdeos tras la muerte de un pasajero de 92 años y la confirmación de que otras cincuenta personas también están mostrando síntomas compatibles con una infección gastrointestinal aguda.

Ante lo ocurrido, desde el Ambition se dio alerta a las autoridades de Francia, que enviaron un equipo médico para evaluar la situación sanitaria bajo la supervisión del servicio de coordinación médica marítima.

Por ahora, mientras el departamento de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario de Burdeos está tomando muestras para identificar el patógeno y evaluar los riesgos de transmisión, los pasajeros con síntomas se encuentran aislados en sus camarotes. El resto tienen suspendido el desembarque como medida de precaución "a la espera de los resultados de las pruebas".

Pese al contexto, "no hay motivo" para vincular este suceso con los casos de hantavirus detectados en el MV Hondius, según la agencia regional de salud de Nueva Aquitania.

El Ambition llegó a Burdeos procedente de Liverpool, donde la naviera —tal y como ha indicado a La Región Internacional— detectó un aumento de contagios. Su siguiente parada sería España, concretamente el puerto de Ferrol.