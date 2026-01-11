Más de 100 muertos por la represión en las protestas de Irán

Al menos 115 personas han muerto ya en Irán debido a la represión de las protestas que en los últimos días sacuden el país.

De ellas, unas 37 personas forman parte de los cuerpos de seguridad, según el último balance presentado por la ONG estadounidense HRANA, especializada en el seguimiento de los derechos humanos en la república islámica.

Esta entidad apunta también que siete de las víctimas eran menores de edad y que la práctica mayoría falleció por el impacto a quemarropa de balas o perdigones.

En cuanto a los detenidos, la cifra asciende ya a 2.638 personas.