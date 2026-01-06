Unos 30 muertos y más de 1.200 detenidos en las protestas en Irán

Al menos 29 personas han fallecido y más de 1.200 han sido detenidas desde el inicio de las manifestaciones y protestas que se están convocando simultáneamente en varias provincias de Irán a lo largo de los últimos días para protestar contra la crisis económica y energética que sufre el país.

Es el balance que ha hecho la asociación de defensa de los derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, que ha indicado que se han registrado protestas en 257 lugares de 88 ciudades. "A pesar de la mayor presencia de fuerzas de seguridad, las confrontaciones en las calles y del uso de munición real en algunas zonas, el alcance geográfico de las protestas no ha disminuido", ha subrayado la entidad.

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes está en el origen de las protestas, que coinciden con la escalada de sanciones económicas por parte de Estados Unidos a raíz del programa nuclear del país centroasiático.