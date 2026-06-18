Más de 100 startups de seis comunidades participan en el Start In Cantabria Summit en Santander

Un centenar de startups procedentes de seis comunidades autónomas han participado durante dos jornadas en el Start In Cantabria Summit, un encuentro de ámbito nacional celebrado en el Centro Botín de Santander que ha reunido a empresas, inversores, instituciones y agentes tecnológicos con el objetivo de fortalecer el ecosistema de innovación y generar nuevas oportunidades de crecimiento empresarial.

El encuentro, organizado por el Gobierno de Cantabria a través de SODERCAN, se enmarca en la Agenda Digital de la comunidad autónoma y ha combinado ponencias, mesas de debate, actividades de networking y encuentros entre startups e inversores, además de espacios de cooperación institucional centrados en tecnologías emergentes.

El Start In Cantabria Summit supone el evento de cierre del proyecto interregional estratégico TechFabLab, una iniciativa que ha conectado ecosistemas de innovación de Aragón, Navarra, Comunidad Valenciana, Cataluña, Cantabria y La Rioja para impulsar el desarrollo empresarial vinculado a tecnologías como la inteligencia artificial.

Durante la primera jornada, el programa abordó el impacto de la IA en la transformación de las empresas, el desarrollo de startups globales desde ecosistemas regionales y el papel del talento como factor clave de competitividad. También se analizaron modelos de innovación abierta entre empresas y startups, así como el papel del sector público como motor de oportunidades para el emprendimiento tecnológico.

La segunda jornada estuvo centrada en el crecimiento empresarial, la transferencia tecnológica y la financiación. Entre las intervenciones destacó la ponencia de Natalia Rodríguez Núñez-Milara, CEO de Saturno Lab, sobre el paso de la investigación al mercado, así como la experiencia de escalado de la empresa cántabra bound4blue.

Asimismo, entidades como CDTI, ENISA, EOI y Red.es expusieron los principales instrumentos de financiación pública disponibles para startups, en un contexto de creciente interés por consolidar proyectos tecnológicos con capacidad de escalado.

El encuentro incluyó además el debate “Fundadores vs inversores”, en el que se analizaron las dinámicas entre emprendedores y financiadores, y culminó con la sesión Pitch & Investment, donde una veintena de startups presentaron sus proyectos ante inversores y agentes del ecosistema.

En esta última fase participaron empresas procedentes de las seis comunidades implicadas, entre ellas Niubiq, Versedia, Envisad, Laser Maintenance Solutions, Youmri o Snailstep, entre otras, facilitando el contacto directo con potenciales inversores y nuevas oportunidades de colaboración.

El proyecto TechFabLab, integrado en el programa RETECH y financiado en parte con fondos europeos Next Generation EU, ha permitido consolidar una red interregional de cooperación para impulsar la innovación empresarial y el uso de tecnologías avanzadas en España.