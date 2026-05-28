Cantabria se promociona en México como destino turístico del norte de España

El Gobierno de Cantabria ha presentado en Ciudad de México las fortalezas de la comunidad autónoma como uno de los grandes destinos turísticos del norte de España.

Los directores generales de Turismo y Hostelería, José Luis López, y de Cultura y Patrimonio Histórico, Eva Guillermina Fernández, participaron en una jornada promocional organizada por Iberia con el objetivo de reforzar la conexión entre Cantabria y México y atraer un mayor número de visitantes internacionales.

Durante la presentación, el Ejecutivo autonómico destacó la amplia oferta cultural de la región, que se verá reforzada en los próximos meses con la apertura de grandes proyectos museísticos en Santander, entre ellos Faro Santander, el nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) y el centro asociado del Museo Reina Sofía-Archivo Lafuente.

Las acciones promocionales incluyeron un desayuno informativo con periodistas mexicanos y un encuentro con turoperadores y agentes de viajes en el espacio Rooftop 780 de la capital mexicana. La gastronomía cántabra tuvo también un papel destacado de la mano del chef Jesús Sánchez, del restaurante El Cenador de Amós, distinguido con tres Estrellas Michelin y una Estrella Verde, quien ofreció un showcooking inspirado en los sabores de Cantabria.

El director general de Turismo, José Luis López, defendió el modelo turístico impulsado por el Gobierno regional, centrado en la desestacionalización, la descentralización y la sostenibilidad. Según explicó, Cantabria superó nuevamente los dos millones de turistas y los seis millones de pernoctaciones, mientras que el turismo internacional representa ya el 26,6 % del total de visitantes.

López destacó, además, el peso económico del sector turístico, que generó en 2024 un impacto de 2.160 millones de euros y cerca de 33.000 empleos en la comunidad autónoma. Entre los principales atractivos turísticos mencionó instalaciones gestionadas por CANTUR como el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, el Teleférico de Fuente Dé o la cueva de El Soplao.

Por su parte, Eva Guillermina Fernández aludió a la apuesta del Gobierno cántabro por el turismo cultural y señaló que Santander se convertirá en los próximos años en una de las ciudades españolas con mayor oferta museística. La directora general recordó además que Cantabria cuenta con diez cuevas con arte rupestre declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, entre ellas Cueva de Altamira.

La conectividad aérea fue otro de los ejes de la jornada. Iberia anunció que contará este año con más de 245.000 asientos entre Santander y Madrid y superará los 820.000 asientos entre España y México gracias al refuerzo de rutas y a la apertura, a partir de junio, de vuelos directos con Monterrey.

Cantabria aprovechó además la cita para promocionar su riqueza paisajística y patrimonial, con enclaves como Parque Nacional de los Picos de Europa, el Camino Lebaniego, la villa de Santander y pueblos históricos como Santillana del Mar, Comillas o Potes, convertidos en referentes del turismo rural y cultural del norte de España.