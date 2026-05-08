Los 14 pasajeros españoles del crucero con hantavirus pasarán 42 días en cuarentena

Fachada del hospital Gómez Ulla, en Madrid, donde pasarán la cuarentena los españoles a bordo del crucero con hantavirus

Los catorce pasajeros españoles a bordo del crucero en el que se detectó un brote de hantavirus, el MV Hondius, pasarán en cuarentena un total de 42 días, durante los cuales estarán ingresados en el hospital Gómez Ulla de Madrid.

Ha sido el delegado de Prevención de este centro el que ha dado cuenta de ello, aunque ha indicado que el plazo podría recortarse si se estima que no existen posibilidades de contagio, y si así lo avala el Centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias.

En todo caso, de inicio ocuparán una planta de hospitalización que estará "cerrada, aislada" y vigilada con un control "riguroso" durante las 24 horas del día. De hecho, habrá tanto personal civil como militar "altamente cualificado" que trabajará en turnos de 12 horas para evitar la exposición de estas personas a posibles contactos, aunque —como ha avanzado el sindicato de enfermería— durante el confinamiento no podrán recibir visitas.

A mayores, en lo que atañe al personal del centro, trabajará con protocolos de aislamiento tanto de contacto como respiratorios.

En todo caso, desde el departamento de medicina preventiva ha enviado "tranquilidad", toda vez que el hantavirus es "un virus conocido, que ya se ha tratado y que no es tan contagioso como otros microorganismos".