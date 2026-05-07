"No es el inicio de una pandemia": la OMS rebaja el alcance del hantavirus

La Organización Mundial de la Salud ha rebajado el alcance del hantavirus que ha acabado con la vida de tres personas que viajaban a bordo de un crucero de lujo —que arribará a Canarias este fin de semana— y, para ello, ha traído a la memoria colectiva la implosión del coronavirus hace ya seis años. "No es el inicio de una pandemia", ha asegurado.

Al hilo de ello, la directora del departamento de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias del organismo internacional, Maria Van Kerkhove, ha asegurado que se tomarán las medidas necesarias para romper la cadena de transmisión de este brote y, con ello, "evitar que se convierta en una gran pandemia".

Siguiendo con la comparación con los sucesos de 2020, ha apuntado que el hantavirus "no se propaga de la misma manera" que los coronavirus, pues requiere de "un contacto cercano e íntimo" para que se produzca un contagio.

En todo caso, en el barco, que acogió en Cabo Verde a dos especialistas en enfermedades infecciosas, se ha pedido a los pasajeros que permanezcan en sus camarotes y que utilicen mascarillas si salen, y cualquiera que presente síntomas será aislado.

Por el momento, se ha confirmado la infección de cinco de los ocho casos sospechosos. No obstante, la organización sanitaria ha recordado que el período de incubación del virus de los Andes, la variante de hantavirus presente en el brote y la única cepa que se transmite entre humanos, puede extenderse hasta seis semanas, por lo que pueden aparecer nuevos casos.

En este contexto, el director del departamento de Coordinación de Alerta y Respuesta del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Abdirahman Mahamud, ha detallado que un brote en Argentina causó en 2018 un brote con 34 contagios sin que se produjese una epidemia. Así pues, ha llamado a seguir las lecciones aprendidas de aquel caso para impedir nuevos contagios.

Sin "motivo de preocupación"

Tampoco en la Comisión Europea han exteriorizado preocupación por el brote tras conocerse que una tripulante del avión que trasladó a varios pasajeros del MV Hondius haya sido ingresada con síntomas compatibles con hantavirus.

"Según la evidencia disponible, no hay motivos de preocupación en este momento", ha señalado la portavoz en materia de salud del ejecutivo comunitario, Eva Hrncirova, quien ha insistido en que el riesgo para la población europea sigue siendo "bajo".

Con todo, ha admitido que se está monitorizando la situación para "no subestimar" nada de lo que pueda ocurrir y "estar preparados para reaccionar" si la evolución del caso lo aconseja.