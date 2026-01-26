Al menos 15 muertos tras el naufragio de un ferry con más de 350 personas a bordo en Filipinas

Al menos 15 personas han muerto como consecuencia del naufragio de un ferry frente a las costas en el sur de Filipinas en el que viajaban más de 350 personas, de las que 316 han podido ser rescatadas.

Son datos que ha aportado un oficial de la Guardia Costera, que ha asegurado que el ferry no iba sobrecargado y que el mar se encontraba "en condiciones aceptables" cuando tuvo lugar el accidente.

Así pues, mientras la guardia costera prosigue con las labores de búsqueda y rescate, y las autoridades del país asiático investigan las causas del naufragio del M/V Trisha Kerstin 3.

La embarcación, que transportaba a 332 pasajeros y 27 tripulantes, zarpó de Zamboanga, en la isla de Mindanao, y tenía como destino el municipio de Joló, en la isla homónima ubicada en el sur de Filipinas, pero volcó frente a la provincia de Basilan.