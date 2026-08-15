Al menos 18 muertos en un nuevo ataque de las Fuerzas de Apoyo rápido en Sudán

Al menos 18 personas han muerto y otras 17 han resultado heridas en un ataque perpetrado este viernes por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en la localidad de Um Arada, situada a unos 20 kilómetros al suroeste de El Obeid, capital del estado de Kordofán del Norte, en Sudán.

La incursión, que también ha afectado a otras dos localidades cercanas, ha provocado una nueva crisis humanitaria y obligado a más de 300 familias a abandonar sus hogares a pie en medio de una nueva ola de desplazamientos.

Fuentes sobre el terreno citadas por el diario sudanés Sudan Tribune han señalado que las autoridades sanitarias de El Obeid han tenido que hacerse cargo de 23 menores no acompañados, entre ellos varios bebés, que llegaron a la ciudad bajo el cuidado de civiles sin parentesco con ellos.

Por su parte, las RSF han asegurado a través de sus redes sociales haber tomado el "control total" de Um Arada después de provocar la retirada de las Fuerzas Armadas Sudanesas. El grupo paramilitar ha afirmado además haber logrado avances en distintos frentes de Kordofán y del Nilo Azul.

El Ejército sudanés, sin embargo, ha ofrecido una versión diferente de los acontecimientos y ha asegurado haber repelido dos ofensivas de las RSF en la zona, dirigidas contra Um Arada y Jabal Hashaba.

Los combates se han intensificado durante las últimas semanas en los estados de Kordofán del Norte, agravando la situación de la población civil y provocando nuevos desplazamientos. La violencia en esta región se suma a los enfrentamientos registrados en otros puntos del país desde el inicio de la guerra.

El conflicto entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las RSF comenzó en abril de 2023 y ha dejado decenas de miles de muertos, además de provocar una de las mayores crisis de desplazados y refugiados del mundo. La población civil continúa enfrentándose a la falta de alimentos, atención sanitaria y condiciones básicas de seguridad.