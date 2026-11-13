Más de 20 muertos en un accidente entre un camión y un minibús en India

Al menos 23 personas han muerto y siete más han resultado heridas en Kaziranga, en el estado indio de Assam, como consecuencia del choque entre un camión y un minibús que transportaba a cuarenta personas.

"Tenemos un informe preliminar que indica que al menos siete personas han muerto en el acto. Se están recuperando los cuerpos del autobús, por lo que es probable que el número de fallecidos aumente", ha declarado el jefe de Policía de Golaghat, Swapnaneel Deka, que ha apuntado que el exceso de velocidad del autobús podría estar detrás del fatal desenlace. "Creemos que el accidente se produjo cuando el conductor del minibús perdió el control y el vehículo colisionó con el camión portacontenedores", ha añadido.

Tras el siniestro, tanto la policía como varios vecinos de la zona se desplazaron hasta el lugar para tratar de sacar a las personas que se encontraban atrapados entre los restos del autobús.

El ministro principal de Assam, Himanta Biswa Sarma, se ha mostrado "profundamente consternado" y ha transmitido su más sentido pésame a todas las familias que han perdido a un ser querido en este trágico accidente de tráfico.

"No hay palabras que puedan aliviar su dolor, pero quiero que sepan que no están solos. Todo Assam los acompaña en este momento de duelo", ha declarado a través de las redes sociales, en un mensaje en el que ha puesto el foco en la necesidad de garantizar que los heridos "reciban la mejor atención médica posible sin demora"