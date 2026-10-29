Rusia siembra el terror en Ucrania con un ataque sobre una estación de tren que deja al menos 14 muertos

"Un ataque horroroso contra la estación de tren en Dnipró". Así ha definido el presidente Zelenski el bombardeo lanzado por Rusia en las últimas horas sobre unas instalaciones de uso civil en la ciudad situada al este de Ucrania, con el que ha puesto fin a la vida de catorce personas mientras otras tres se hallan en estado grave.

"Utilizaron un dron para atacar un andén donde se encontraban un tren de cercanías y otro de pasajeros", ha remarcado el mandatario ucraniano antes de preguntar "cuántos ataques terroristas ha llevado a cabo Rusia" desde que Estados Unidos decidió levantar parcialmente sus sanciones. Crítico con esta decisión de Donald Trump, ha insistido en que Estados Unidos y Europa deben tomar medidas "decisivas" contra la escalada bélica de Moscú para enfilar el camino hacia la paz.

Y es que, como ha subrayado, este brutal ataque viene precedido del envío de un dron contra un barrio residencial que causó la muerte de dos niñas de quince años en Chernígov y del impacto de otro contra un edificio de apartamentos en Kremenchuk, donde fallecieron otras tres personas. "Son ataques deliberados contra civiles, descarados en su crueldad", ha censurado Zelenski, para evidenciar que el Kremlin "quiere que la guerra continúe".

El ataque contra la población ya está recibiendo una dura condena de varios países europeos, como Francia o República Checa, y también de las instituciones comunitarias. La propia alta representante de la UE para asuntos exteriores, Kaja Kallas, ha anticipado ya que aprovechará la cumbre del G20 para reclamar más apoyo a Ucrania y "rendición de cuentas" a Rusia.