Casi 2.000 detenidos por las protestas estudiantiles en Francia

Las protestas estudiantiles que comenzaron en París la semana pasada y se extienden ya por buena parte de Francia presentan un saldo estremecedor: más de 80 policías y unos 65 trabajadores educativos heridos, varios millones de euros en daños materiales y casi 2.000 detenidos, de los cuales el 90% son menores de edad.

Los estudiantes salieron a la calle hace una semana para protestar por los recortes y la falta de profesores, además de la masificación de las aulas y la falta de recursos materiales, pero la situación se ha ido agravando y las protestas están dando como resultado episodios de quema de contenedores y daños graves a institutos públicos. De hecho, según los datos de las autoridades francesas, más de 1.200 institutos se encuentran "bloqueados o afectados".

Estas movilizaciones tienen su origen en el ajuste presupuestario anunciado por el primer ministro, Sébastien Lecornu, necesario —según ha dicho— para evitar un grave déficit de cara al próximo año.

Tras una semana de protestas, el ministro de Educación ha recibido al sindicato de estudiantes, pero la cita no ha dado el resultado que esperaba el gobierno francés. Al término del encuentro, los representantes juveniles han anunciado que mantendrán las movilizaciones, dado que no han recibido "ningún compromiso" a respecto de sus quejas en torno al horario escolar, la salud mental de los alumnos o el estado de los edificios.

En medio de esta crisis, el ministro de Justicia galo ha pedido a fiscalía que la responsabilidad civil de los daños recaiga en los padres de los menores implicados en casos de destrucción del patrimonio público, lo que sería "más útil" que enviar a los chicos a la cárcel. "Los padres deben cumplir con sus responsabilidades. ¿Qué hacen jóvenes de 15 y 16 años atacando cocheras o al director de su instituto?", se ha quejado.

Para el titular de Educación, no obstante, el problema no está en los estudiantes violentos, pues "hay muy pocos". Lo que hay, como ha señalado, son "personas que vienen de fuera y que buscan provocar daños".

"Los padres deberían movilizarse para que los menores no vayan a los bloqueos, porque también es peligroso para ellos", ha alertado, para poner el acento en que los estudiantes están viendo cómo la causa que estaban defendiendo, la lucha por la educación pública, ha sido "secuestrada" por "vándalos" que no comparten sus motivaciones.