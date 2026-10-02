Sofocan las protestas contra el gobierno de Chile con cañones de agua y gases lacrimógenos

Los recortes en el ámbito educativo que el gobierno de Chile planea de cara al próximo ejercicio han desatado importantes protestas en la capital, Santiago, en las que los agentes del orden han llegado a intervenir utilizando cañones de agua y gases lacrimógenos después de ser agredidos con piedras, botellas y palos.

Además, como consecuencia de esos enfrentamientos entre policía y manifestantes, cerca de una veintena de personas han sido detenidas.

Las autoridades estiman que unas 6.000 personas han acudido a las manifestaciones —una cifra que la organización eleva por encima de las 20.000—, convocadas para reprobar la decisión de suprimir varios programas educativos y de becas en los presupuestos de 2027, los primeros del actual presidente, José Antonio Kast.

A respecto de los recortes previstos, el mandatario aseguró en un mensaje televisado que mantendrá la gratuidad de la educación superior pública para más de 600.000 estudiantes.